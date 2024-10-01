В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов

Комитет по труду и занятости населения Хабаровского края подготовил проект документа, который в 2025 году ограничит области работы мигрантов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Глава региона отметил, что мигранты не смогут работать в общественном транспорте и в такси. Кроме того, они не смогут работать на объектах городской инфраструктуры – на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также работать по найму на физических лиц. Сейчас проект постановления проходит правовую экспертизу.

"Попадающие под запрет профессии подразумевают постоянный контакт с людьми и напрямую касаются вопросов безопасности. Поэтому мы начинаем вводить ограничения на фактически бесконтрольную трудовую деятельность иностранцев в регионе в этих отраслях", – пояснил причину такого решения губернатор.

По словам Дмитрия Демешина, несмотря на то, что экономика нуждается в дополнительных человеческих ресурсах, привлекать их стоит из числа граждан России, которые должны иметь первоочередное право на то, чтобы занять рабочие места.

Напомним, запрет для мигрантов работать в общественном транспорте и такси сейчас действует в Тюменской области. Он устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.