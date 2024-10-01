США: Украина может бить вглубь России своим оружием

Украина не должна спрашивать разрешения, чтобы бить вглубь России у США, т.к. у страны есть свое оружие. Так сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет Lenta.ru

"Украина, прежде всего, суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно, для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США", — сказал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что США могут позволить своим союзникам разрешить Киеву бить по России дальнобойным оружием. Президент России предупредил, что разрешение на удары будет означать прямое участие НАТО в конфликте.