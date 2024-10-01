Отопление в Екатеринбурге обещают полностью включить на следующей неделе

По данным на 1 октября 2024 года отопление полностью включено в 70 муниципалитетах Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Екатеринбурга среди них пока нет, несмотря на ранее озвученные сроки.

Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подключение жилых домов идет по графику, с учетом температуры наружного воздуха.

"К примеру, в Екатеринбурге доля подключения жилого фонда составляет 89,6%, а социальных учреждений – 96%. Планируем на следующей неделе выйти к стопроцентным показателям", - сообщил Смирнов.

По его данным, подключение свердловских социальных учреждений к теплу почти завершено – на сегодня в среднем по региону этот показатель составляет 98%.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что отопление в городе будет полностью включено к сегодняшнему дню, 1 октября.