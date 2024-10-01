За опасное вождение в России будут лишать прав

Кодекс об административных преступлениях может ужесточиться в России в части об опасном вождении. Такой законопроект рассматривают сегодня в Госдуме. Если его примут, то лихачу придется платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение водителей будут лишать прав на срок от 1 до 3 месяцев, пишет "Парламентская газета".

О доработке законопроекта рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пока документ рассматривают в первом чтении.

"Считаю, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность за повторное правонарушение, связанное с опасным вождением. Ситуация сама об этом говорит: число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи. Погибли 14,5 тысячи человек", - сказал Володин.

Отмечается, что статья, запрещающая "опасное вождение" есть в ПДД с 2016 года. Но до сих пор ответственности за это нет.