В Росимуществе пока не дали согласие на снос бомбоубежищ в рамках "реновации" в Екатеринбурге

Управление Росимущества по Свердловской области пока не дало свое согласие на снос бомбоубежищ в рамках КРТ в Екатеринбурге. Речь идет об участке в границах Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка, который в мэрии определили под застройку. Однако данное заявление немного не соответствует информации, которую СМИ давал глава городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

Напомним, еще 24 сентября в мэрии заявили, что объектов гражданской обороны никого лишать не собираются. Якобы на месте снесенных застройщик построит новые или обеспечит безопасность жильцов любым другим способом. Затем уже 26 сентября Габдрахманов заявил, что все площадки под КРТ в горадминистрации предварительно согласовывают, в том числе с территориальным управлением Федерального агентства по имуществу.

В их число также вошла территория Пионерского района, однако из ответа Росимущества следует, что данный проект к ним и вовсе не поступал.

"По состоянию на 24.09.2024 проект решения администрации города Екатеринбурга о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка на согласовании в территориальное управление не поступал", – говорится в документе от 26 сентября, опубликованном депутатом Госдумы Андреем Альшевских.

Напомним, ранее Альшевских уже выразил свое негодование работой в рамках КРТ, когда речь зашла о сносе бомбоубежищ ради высотной застройки. Накануне.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга для прояснения ситуации.