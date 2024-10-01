01 Октября 2024
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени врачи удалили пациентке душившую ее "щитовидку"

Врачи ОКБ №1 Тюмени сделали пациентке операцию, которая избавила ее от щитовидной железы. Она разрослась настолько, что мешала дышать.

Пациентка жаловалась на затрудненное дыхание и трудности при глотании, поэтому для начала ее направили на фиброгастроскопию. Во время процедуры женщина потеряла сознание и оказалась в реанимации. Позже врачи обнаружили у пациентки увеличенную щитовидную железу с признаками компрессии органов шеи. Опасная опухоль разрасталась внутрь, а нижней частью уходила за грудину.

Обычно заболевание проявляется слабыми симптомами, поэтому многие пациенты тянут до последнего, пока не наступит критический, угрожающий жизни момент удушья. Еще одним "подводным камнем" может оказаться онкопроцесс. В данном случае, по результатам пункционной биопсии щитовидной железы, опухоль оказалась доброкачественной.

"Опухоль была очень большой, и был риск осложнений. Прежде всего, это кровотечение, ведь рядом находятся крупные сосуды. Не повредив трахею, пищевод, гортанные нервы, нужно было визуализировать и выделить паращитовидные железы", - рассказал врач хирург – эндокринолог Азат Салаватуллин.

Операция прошла благополучно и длилась два часа.

"Мы удалили значительно увеличенную, патологически измененную щитовидную железу. Весом около 1,5 кг, она превышала норму более чем в 10 раз", - сказал Салаватуллин.

На шестые сутки пациентку выписали. Далее ей предстоит принимать заместительную терапию и продолжать регулярно проходить обследования, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Теги: Щитовидная железа, операция, удаление, ОКБ №1


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