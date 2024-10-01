01 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Лучше съездить в Египет? Цены на отдых в детских лагерях обсуждают сегодня в Госдуме

Доступность детского летнего отдыха в России сегодня обсуждают на "правительственном часе" в Государственной думе. По словам спикера Вячеслава Володина, отдыхом в детских лагерях охвачены всего 28% школьников, сообщает официальный портал нижней палаты.

"Но при этом 90% из них оставались в городах: из 39 тыс. 055 детских лагерей в России только 2677 — стационарные загородные детские оздоровительные и палаточные лагеря, а 32 тыс. 283, то есть 82,7%, — лагеря дневного пребывания при школах", — сказал Володин.

Депутаты сегодня обсуждают причины нехватки детских лагерей, цены на путевки, нехватку кадров и вопросы организации питания.

Так, средняя цена путевки в Московской и Ленинградской областях составляет 80 тыс. руб.

"Мы отталкиваемся от проблемы и будем обсуждать ее решение", — сказал Володин.

По его словам, за последние 13 лет количество детских лагерей в стране снизилось на четверть. Сейчас их в стране, по данным Госдумы, чуть более 39 тыс. В 2011 году их насчитывалось 52 тыс.

Вместе с этим, депутаты, опять же, суммируют количество круглосуточных лагерей и лагерей с дневным пребыванием.

Как мы сообщали ранее, число круглосуточных детских лагерей сократилось с 12 тыс. 400 в 2010 году до 7 тыс. 100 в 2022 году, тогда как минимально необходимое число — 9 тыс. 700 (по советским стандартам — 18 тыс. 600). То есть дефицит превышает 27%. А с 1990 года потери составили более 2/3 круглосуточных лагерей. Тогда в таком лагере мог отдохнуть каждый пятый ребенок (или 18%), а в 2022 году — лишь 1 из 12 (8,2%).

Параллельно шел другой процесс: наращивание отдыха с дневным пребыванием. Его доля в летнем отдыхе выросла с 50% в 1990 году до 81% сейчас. То есть за неимением денег родители пристраивают детей хотя бы на дневные занятия при школе.

Теги: лагерь, Россия, отдых, школьник


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