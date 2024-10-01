Жители Сысерти показали, как выглядит заросшее сорняками поле, на котором хотят построить мусорный полигон

Жители Сысертского района Свердловской области показали, как выглядит участок у деревни Андреевка, где хотят построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг". Напомним, что по заявлению владельца территории - "Агропромкредит" поле используется по сельхозназначению, согласно своему статусу, и на нем прорастает культура для кормления домашнего скота. Однако, судя по видео местных жителей, на участке гораздо больше сорняков, нежели фермерской культуры.

"Вот в таком состоянии и качества поле. Основная часть так и зарастает лесом и сорняками", - рассказали Накануне.RU жители Сысертского района. По их словам, на поле действительно прорастает ячмень, однако растет он среди "осота" - сорняка, который, по словам авторов видео, преобладает на участке.

"Все поле заросло осотом. Осота много, он преобладает над ячменем. Если посмотреть, то он кругом - все белым-бело", - сказал автор видео.

Как указывают авторы видео, запись сделана 30 сентября текущего года. По их словам, представители фермерского хозяйства "Никольская слобода", принадлежащего ИП Акулиничевой, якобы не делают различий между ячменем и сорняком - скашивают его и катают в один рулон. Они же предполагают, что собранное могут использовать не для корма, а для подстилки животным.

Напомним, на суде между "Агромпромкредитом" и Россельхознадзором, прокурор заявил, что ИП Акулиничева Наталья Юрьевна, занимающаяся разведением скота и производством молочной продукции (арендует поле), заинтересована в поставке качественной продукции. Именно поэтому предприниматель не стал бы кормить свой скот многолетними сорняками, которые везде растут на якобы вспаханном поле, где, по заявлениям представителей банка, сажают овес.

Представители надзорного ведомства также указывали на многолетние сорняки на участке, в том числе дерн, наличие которого указывает на то, что поле не вспахивалось более трех лет. Это, по заявлениям Россельхознадзора, говорило, что владелец участка в действительности не использовал сельскохозяйственные земли по назначению последние три года, а значит нарушил закон и более не имеет права решать судьбу территории - в том числе, отдавать под строительство полигона.

Несмотря на это, суд встал на сторону "Агропромкредита" и вернул ему право распоряжаться землей по своему усмотрению. После этого Россельхознадзор заявил о намерении изъять все неиспользуемые сельхозземли Среднего Урала, добавив, что оспорит последнее решение суда по полю у Андреевки