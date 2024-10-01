На приговор по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона поступили две апелляции

В Екатеринбурге обжалован приговор Данилу Фомину, получившему срок за убийство аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили.

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 18 августа 2023 года в разгар крупного международного мероприятия – Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время уличной драки, он скончался. По подозрению в убийстве был задержан уралец Данил Фомин.

По одной из версий, Фомин вступился за девушку своего друга, которой габонец якобы оказывал непристойные знаки внимания, по другой, мотивом стали ультраправые взгляды Фомина. В СКР же официально заявили, что конфликт носил бытовой характер.

Дело начали рассматривать в начале января 2024 года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей. 16 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Данила Фомина виновным. Ему было назначено 8 лет колонии строгого режима.

Накануне на приговор поступили сразу две апелляции. Как сообщается в электронной картотеке суда, апелляционную жалобу подал сам Фомин. Кроме этого, апелляционное представление направил прокурор. Обе были зарегистрированы. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее адвокат осужденного заявляла, что с приговором они не согласны и вердикт суда будет обжалован. Она отказывалась комментировать предположение, что преступление было совершено на национальной почве.