Высотные дома на форуме 100+ назвали "бедой Екатеринбурга"

Архитекторов Екатеринбурга на сессии "Градостроительство как один из возможных факторов увеличения численности населения России", которая прошла в рамках строительного форума 100+, призвали отказаться от строительства "человейников".

Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин заявил об ответственности архитекторов в развитии городов и призвал их не идти на поводу у заказчиков, проектируя многоэтажные дома.

"Мы хвалим Екатеринбург за строительство многоэтажек, но на самом деле высотные дома – беда. Эти дома, если и должны строиться, то как арендное жилье. Когда семья разрослась – молодежь съедет, уедет учиться. Но мы должны понимать, что мы их строим для наших детей, а не для детей мигрантов, которые приедут и будут требовать школы и детские сады", – заявил Михаил Вяткин, заявив, что Екатеринбургу необходимо малоэтажное строительство.

Отметим, что Екатеринбург является самым компактным городом миллионником.