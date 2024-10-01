Над Угледаром водружают российские флаги

В сети появилось множество роликов с водружением российского флага на многоэтажках Угледара – важного узла обороны бандеровских войск к юго-западу от Донецка. По сообщениям всех экспертов и военкоров, полное освобождение города российской армией – дело самого ближайшего времени.

Стратегическое значение Угледара в том, что он расположен на возвышенности на стыке двух фронтов – Восточного в ДНР и Южного в Запорожской области. А его удержание бандеровцами создает потенциальную угрозу российскому Приазовью. Также это важный логистический узел.

Однако российские военные уже зашли в город с востока, юга и запада и продолжают продвижение. Боевики находятся в полуокружении, но приказ на отход из-за визита Зеленского в США не был отдан, в связи с чем уже несколько дней они пытаются вырваться самостоятельно, неся большие потери.

Только накануне ВСУ получили разрешение на отход из Угледара, сообщил телеграм-канал "Резидент". Российский обозреватель Юрий Подоляка также пишет, что российские радиоперехваты это подтверждают: командование ВСУ отдало приказ остаткам гарнизона идти на прорыв.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков говорит, что момент, когда надо было отдавать приказ на отход ВСУ из Угледара, был безнадежно упущен. Украинский боевик Станислав Бунятов признал, что "городу осталась максимум пару дней".

"Есть мнение, что это уже последние дни Украины в Угледаре", – приходит к выводу российский военный обозреватель Борис Рожин.

Бывший функционер бандеровской партии "Свобода" Дмитрий Снегирев признает, что потеря Угледара – это утрата удобного плацдарма для гипотетического наступления в сторону Азовского моря. А кроме того, потеря возможности держать под огневым контролем тыловую логистику российской армии, прежде всего сухопутный коридор в Крым и Херсонское левобережье.