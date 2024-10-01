МИД РФ спокойно воспринял планы закрыть Финский залив для российских судов

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Финляндии и Эстонии закрыть для российских судов Финский залив. Об этом пишет РИА "Новости".

В МИДе довольно спокойно отнеслись к подобным планам Эстонии и Финляндии. Как заявили в ведомстве, если речь идёт о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то "подобный шаг является их суверенным правом".

Вместе с тем МИД, опираясь на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, дал понять, что подобные действия не должны выражаться в виде создания проблем для судоходства. В МИД также отметили, что не понимают, какие угрозы от России видят Эстония и Финляндия.

О том, что Финляндия и Эстония должны разработать конкретный план по блокаде российского флота в Финском заливе, ранее заявил командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило. В частности, он указал на необходимость для Финляндии и Эстонии наращивать сотрудничество в сфере морской обороны и, возможно, разработать "более конкретные планы" того, как полностью "закрыть" Финский залив.