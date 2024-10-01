Новая гонка вооружений: США выделили $2,1 млрд на ракеты и ядерные боеголовки

Министерство обороны США выделило $2,1 млрд на производство баллистических ракет Trident || D5 и новых ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Сообщается, что контракт на сумму $2 112 872 740 достался корпорации Lockheed Martin. По условиям контракта, производство должно завершится к 30 сентября 2029 года. Предлагаемые ракеты и боеголовки предназначены для запуска с подводных лодок. В Пентагоне также отметили, что новое вооружение получит и Великобритания.

25 сентября стало известно о том, что Россия расширит условия применения ядерного оружия. Как заявил президент РФ Владимир Путин, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РФ призвал "чрезмерно не апеллировать" к обновленному документу. Об этом Песков заявил 30 сентября в разговоре с журналистами, рассуждая о возможной реакции Москвы на массовый налет украинских беспилотников на Россию в минувшие выходные.

"Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения, они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", – заявил пресс-секретарь президента.