От капитализма к солидарной экономике. На форуме 100+ предложили сменить экономическую модель

Главный архитектор архитектурного бюро "Старт!" Андрей Молоков заявил о необходимости перехода к солидарной экономике для решения демографической проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что в эпицентре солидарной экономики лежат интересы семьи, а не индивида, как в капитализме, потому необходимо менять принципы построения целей общества.

Он отметил, что организация экономической деятельности в солидарной экономике служит человеку и коллективу, а не капиталу. Также признаком солидарной экономики эксперт назвал автономность структур от государства и демократический принцип управления – власть может делегироваться управленцам, но ее источником остается коллектив.

Четвертый, последний, признак, по словам эксперта, это приоритет человека и общественной пользы, как направляющий принцип распределения прибыли.