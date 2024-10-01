"Барак Обама никуда не делся. Он по-прежнему управляет США"

Экс-президент США Барак Обама по-прежнему управляет страной. Так сказал его сводный брат Малик Обама, пишет газета New York Post.

Как сообщает Газета.ru, Малик Обама сказал, что его брат все еще задействован в управлении США. При победе на выборах президента страны Камалы Харрис Обама станет играть важную роль в стране.

"Барак Обама по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы Харрис", — сказал он.

По словам родственника экс-президента, сейчас Барак Обама общается с Камалой Харрис практически каждый день. Также Малик считает, что его сводный брат повлиял на то, что действующий президент США Джо Байден отказался от предвыборной борьбы.

17 сентября РИА Новости сообщало, что Барак Обама ищет избирателей среди молодежи в социальной сети TikTok. Он призывает голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года.