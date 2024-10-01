Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами жителей тюменского села

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на обращение жителей села Перевалово в Тюменской области. Он поручил доложить ему о промежуточных результатах расследования возбужденного уголовного дела.

По данным СКР, его сотрудники обнаружили обращение жителей села Перевалово Тюменского района к Бастрыкину. Жители села купили в нем частные домовладения. Позже они сообщили о возможных нарушениях их жилищных прав при подготовке проекта дорожной инфраструктуры в Перевалово. По версии жителей, во время расследования уголовного дела застройщика домовладений не полностью оценена работа сотрудников ресурсоснабжающей организации, которые якобы вымогали деньги за подключения домовладений к электросетям.

Застройщик попал под "уголовку" по статье "Мошенничество". Председатель СК России поручил руководителю управления СКР по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а также по доводам, озвученным в обращении.