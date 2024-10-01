01 Октября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор "увидел" нищенские оклады учителей

Рособрнадзор заявил, что готов подключиться к решению вопроса о нищенских окладах учителей, которые почти везде ниже МРОТ. Так ведомство прокомментировало намерение профсоюза "Учитель" обратиться к нему после решения Конституционного суда РФ, который постановил, что оплата за выполнение дополнительных работ не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ. Это значит, что не ниже МРОТ должен быть именно оклад - оплата за основную работу.
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Сегодня учителям в России платят копейки за их основную работу. Почти везде оклады ниже МРОТ, а в 40% регионов, по данным профсоюза, они не дотягивают и до половины МРОТ. Только за счет выполнения дополнительных работ итоговая зарплата на одну ставку оказывается выше МРОТ. Это нарушает Конституцию РФ.

Профсоюз рад этому постановлению КС, но опасается, что оно так и не будет выполнено. А многие в этом просто уверены. Член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин говорит, что зарплата учителей "висит" на регионах, многие из них дотационные, и им повышать зарплаты учителей просто не на что.

В комиссии Совета по правам человека по трудовым и экономическим правам обещают вести мониторинг исполнения решения КС. Рособрнадзор же заявил, что урегулирование финансовых вопросов в трудовых отношениях - это компетенция прежде всего Роструда и Министерства труда и социальной защиты.

В России уже много лет действует дискриминационный принцип оплаты труда учителей. Их переработка не считается таковой и оплачивается не по повышенному, а по обычному тарифу. То есть Минпрос полагает, что учителей можно обязать работать больше нормы и вообще не считать это переработкой. В результате такого подхода учителя получают мизерные суммы - 20-25 тыс. рублей "чистыми" на ставку. А час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в позорные 16 рублей, подсчитал доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский.

Самое интересное, что о нищенских зарплатах российских учителей "не знает" Минпрос, который приводит только средние цифры начисленной зарплаты за всю нагрузку, с учетом всех ставок и переработок на каждую ставку. В то время как их оклад, то есть зарплата за обучение детей, в большинстве регионов составляет унизительные 5-15 тыс. рублей.

Теги: рособрнадзор, учителя, зарплата, оклад


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