В аэропорту Екатеринбурга заработал сервис ускоренной регистрации и оформления багажа

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появился сервис ускоренного прохождения предполетных формальностей.

Как сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта, сегодня, 1 октября, международный провайдер цифровых услуг на территории аэропортов MILE·ON·AIR запустил сервис ·ON·TRACK в аэропорту Екатеринбурга. Он дает возможность без очереди зарегистрироваться на рейс, оформить свой багаж и пройти паспортный контроль.

Сервис доступен пассажирам внутренних рейсов. Получить его можно в приложении MILE·ON·AIR, выбрав локацией аэропорт Екатеринбурга. Ускоренная регистрация производится на бизнес-стойке №39 в терминале А, доступ в зону предполетного досмотра дается в приоритетном порядке.

Как отмечают в Кольцово, сервис успешно работает в петербургском Пулково и активно расширяется на территории других аэропортов России.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга увеличили число мест в зоне краткосрочной парковки.