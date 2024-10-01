Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян этой осенью

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. Суббота, 2 ноября, объявлена рабочим днем. Это связано с празднованием Дня народного единства. Россияне будут отдыхать два дня подряд —3 и 4 ноября. В субботу 2 ноября рабочий день будет сокращенным, сообщает Lenta.ru.

Неделя будет длинной из-за того, что в этом году перенесли выходной день – 2 ноября - на 30 апреля.

Длинные новогодние и майские выходные порадуют россиян в 2025 году. В январе выходных будет 11, а в мае - 8. В последний весенний месяц будет перерыв в работе два раза: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В июне следующего года россияне буду отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня, в честь Дня России.