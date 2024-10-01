Депутат Вихарев добился 20-миллионного штрафа Кировскому ДЭУ, свозившему снег на полигон "по 208 раз ежедневно"

За вред окружающей среде МБУ "Кировский дорожно-эксплуатационный участок" накажут на 20,6 миллиона рублей. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. По его словам, проверки, длящиеся с марта 2023 года все же сумели доказать вину ДЭУ во вреде окружающей среде.

Напомним, что о сомнительной деятельности ДЭУ Кировского района Алексей Вихарев рассказал еще в феврале 2023 года. Тогда представитель компании заявил, что за зиму 2022-23 им удалось вывезти 188 тонн снега. Вот только с такими результатами выходило, что грузовики делали по 208 поездок в день, а полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ уже в феврале должен был быть переполнен.

Тогда директор ДЭУ заверил депутата, что полигон действительно работает на пределе своих возможностей. Однако при выездной проверке выяснилось, что на полигоне содержится всего 104 тонны снега, что в пять раз меньше его реальных мощностей.

Куда и кем свозился остальной снег предстояло выяснить, поскольку даже отследить работу подрядчика было невозможно. При этом сумма оплаты за его работу была достаточно высокой.

Как рассказал Алексей Вихарев в своих социальных сетях, сегодня в этом запутанном деле была наконец поставлена точка. По данным областного Росприроднадзора, МБУ "Кировский дорожно-эксплуатационный участок" вывозил снег с нарушением закона, из-за чего с загрязненных улиц он попадал за границы полигона, а вредные химикаты, в итоге, оказались в почве и грунтовых водах.

"В 2023 сотрудники дорожно-эксплуатационного управления "поклялись" устранить все недочеты и заняться эковозраждением почв. Сегодня решение Арбитражного суда доказало, что верить словам некоторых чиновников - нельзя! К сожалению, пока так", - подытожил итоги этой истории депутат Вихарев.