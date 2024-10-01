"Хватит строить человейники, дайте семье землю и дом". Эксперт форума 100+ предложил рецепт улучшения демографии

Вопрос повышения рождаемости был поднят сегодня на сессии "Градостроительство как один из возможных факторов увеличения численности населения России", которая прошла в рамках строительного форума 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин отметил, что сегодня Россия вымирает.

По самым худшим прогнозам, к 2100 году в России останется только 64 млн человек. Из них только 30 млн русских. Виной всему низкий коэффициент рождаемости.

Вяткин отметил, что в этих условиях странам "золотого миллиарда" не составит труда разделить Россию, отнять ее земли и ресурсы.

Решению проблемы, по словам спикера не способствует современное градостроительство. На сегодняшний день дома проектируются под индивида – так называемые "человейники" с небольшими квартирами, Михаил Вяткин подчеркнул, что необходимо менять сам подход к строительству, ориентироваться на ячейку, а не индивида.

Он отметил, что у России много территорий, и для повышения рождаемости нужно бесплатно раздавать земельные участки семьям, давать кредит под 1-2% на строительство дома, при рождении ребенка – освобождать от кредита, при рождении второго – помогать семье материально .

"Что мы не можем бесплатно раздать 15-30 соток молодым семьям? Давайте дадим кредиты с минимальным процентом под строительство жилого дома. Если вдруг родится ребёнок, то можно вообще сделать беспроцентным кредит. Родится второй – помочь им", – сообщил Вяткин, добавив, что схожие мысли есть и у ряда депутатов Госдумы.