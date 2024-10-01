01 Октября 2024
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Сроки обучения в школах сократят?

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Образование В России
Фото: Накануне.RU

За обучение в профильных классах могут добавить баллы к ЕГЭ

Учебу в профильном классе предложено засчитывать как "индивидуальное достижение", и при поступлении в вуз выпускникам таких классов могут добавлять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Эти поправки к правилам приема депутаты обсудят с Минобрнауки.

В России не хватает минимум миллиона квалифицированных рабочих, которых нужно готовить. В связи с этим в 2025 году стартует нацпроект "Кадры", а в российских школах уже больше 30 тысяч профильных классов, и их число будет увеличиваться дальше, рассказала накануне председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, таких выпускников нужно поддерживать и добавлять до десяти баллов к ЕГЭ за их "достижение". Хотя обучение в классе по определению не может быть индивидуальным достижением.

"Важно развивать обучение школьников в профильных предпрофессиональных классах и активно вовлекать предприятия в профориентационную работу", - написала она по итогам проведения круглого стола по вопросу профориентации школьников.

Напомним, этим летом произошло множество громких случаев, когда выпускникам 9 классов отказывали в продолжении учебы в 10 классе, которые в ряде школ только "профильные" и, чтобы туда попасть, нужно соответствовать определенным критериям. В дело вмешалась Генпрокуратура РФ, которая указала на нарушение прав детей на образование, которое им фактически не дают получать. Власти обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить, а не только тем, кто удовлетворяет школьным критериям, подчеркнула Генпрокуратура.

Многие эксперты выражают возмущение принуждением к ранней профилизации детей, от которых требуют точно определить свой "профиль", а зачастую еще и соответствовать произвольно определенным критериям. Журналистка и ведущая Анна Шафран говорит, что эти действия словно направлены на вывод "служебных людей".

Теги: егэ, вуз, поступление, профильные классы


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