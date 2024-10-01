Сыр монахов из Зауралья победил на выставке в Югре

Сыр, созданных монахами Далматовского монастыря (Курганская область), получил награды на выставке, прошедшей в Ханты-Мансийске, в павильонах Югра-Экспо.

По итогам конкурса монастырское предприятие ООО "Промыслы Далматовского монастыря" награждено золотой медалью за сыры "Исетский" винный и "Монастырский", серебряной медалью – за сыры "Груша" Далматовская и "Исетский" с пажитником. Исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Алексей Кремлев вручил коллективу ООО "Промыслы Далматовского монастыря" благодарственное письмо за участие в ХII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, сообщает монастырь на своем сайте.

XII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа состоялась в Конгрессно-выставочном центре Югра-Экспо Ханты-Мансийска 26-28 сентября.