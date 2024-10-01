В России не будут повышать срок службы в армии

Особенности призыва на срочную службу последних двух лет не зависят от проведения специальной военной операции, об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут", - пояснил Бурдинский, добавив, что срок службы по призыву не изменится.

Из военных комиссариатов новобранцы отправятся осваивать технику в учебных соединениях и воинских частях, получат военную специальность, после чего продолжат службу по этой специальности.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал приказ о старте осеннего призыва. Призвать планируется 130 тысяч человек, что на 8% больше, чем в осенний призыв прошлого года. Срок службы составляет один год. При этом служить отправятся россияне в возрасте от 18 до 30 лет — верхняя планка призыва повысилась с 1 января 2024 года.