Наземную операцию "Северные стрелы" начала армия Израиля на юге Ливана

Наземную операцию "Северные стрелы" начала армия Израиля на юге Ливана, пишет Интерфакс.

По словам представителей ЦАХАЛ, план операции был разработан Генеральным штабом и Северным командованием, а подготовка длилась несколько месяцев. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.

"Кабинет безопасности одобрил следующую фазу войны против "Хезболлы" в Ливане, предположительно, речь о наземном наступлении", - сообщила израильская газета The Times of Israel.

Цель операции - оттеснить силы "Хезболлы" подальше от границы с Израилем и ударить по их инфраструктуре. Речь идет в основном о вооружении. Также одна из главных целей – вернуть пленных. Операция проходит в ряде деревень возле границы.

По словам чиновников, операция "будет ограничена по продолжительности и масштабу" и займет несколько дней, она будет проводиться небольшими отрядами спецназа при поддержке с воздуха.

Как пишет телеканал CNN, США опасаются, что такая операция может перерасти в более масштабные боевые действия.

"Ожидается, что после операций в ливанских деревнях, расположенных вдоль границы, израильские военные отступят на территорию Израиля... Американские чиновники беспокоятся, что то, что может начаться как вторжение ограниченных масштабов, в долгосрочной перспективе перерастет в масштабную операцию. Эти опасения обсуждаются с израильской стороной", - говорится в сообщении телеканала.

На данный момент известно, что в результате атак ЦАХАЛ в районе Даахия к югу от столицы Ливана разрушены 8 зданий. Погибли и получили ранения минимум 11 человек. Также стало известно про удар по Дамаску: убиты и ранены несколько человек, в том числе сирийская телеведущая Сафаа Ахмед. На севере Израиля около 10 ракет, летящих из Ливана, перехватили ПВО. Взрывы прогремели и в Тель-Авиве. В соцсетях появилось видео предполагаемых ударов по американской военной базе "Виктория" в Багдаде. США перебрасывают военные силы на Ближний Восток для сдерживания Ирана, а Франция направила в Ливан военный корабль, чтобы в случае внештатной ситуации эвакуировать своих граждан.

С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. В пятницу Израиль нанес авиаудар по северному району Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась в октябре 2023 года, после начала военных действий Израиля в секторе Газа.