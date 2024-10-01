На УВЗ доставили подбитый в ходе СВО немецкий "Леопард"

На "Уралвагонзавод" доставлен немецкий танк "Леопард", подбитый российскими военными в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал УВЗ.

В настоящее время трофейная машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" уже приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов "Леопарда".

"После проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом", - отмечают на УВЗ.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что украинские солдаты отказываются сражаться на немецких танках "Леопард".