С начала 2024 года из Свердловской области за пределы РФ выдворили более 2,9 тысяч иностранцев

С начала 2024 года судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы страны 2 тыс. 945 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Только в сентябре на родину отправились более 400 человек, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Было установлено, что граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана находились в Свердловской области нелегально. Каждый из них прибыл в Россию на заработки и оставался на территории России, не имея на то законных оснований. Тем самым, иностранцы были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

По решению суда, все подсудимые были оштрафованы и подлежали принудительному выдворению за пределы России. Исполнения наказания они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан.

Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.