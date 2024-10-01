В Перми в честь погибшего на СВО бойца назовут улицу

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил о том, что в городе назовут улицу в честь бойца Александра Городилова, погибшего в зоне специальной военной операции. Улица расположена в Мотовилихинском районе.

По словам Соснина, Александр служил в составе спецподразделения отряда быстрого реагирования (СОБР) и в спецподразделении МВД России "Гром". После выхода на пенсию он посвятил себя помощи людям и обществу, занимаясь благотворительной и общественной деятельностью.

"На специальную военную операцию он пошел добровольцем, где был инструктором по подготовке, в дальнейшем был назначен командиром штурмового подразделения. Пермяк посмертно награжден Орденом Мужества", - сообщил Соснин в своем telegram-канале.