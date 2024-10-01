В России могут ввести налог на сверхприбыль банков

В России могут ввести налог на сверхприбыль банков.

Соответствующий проект закона 1 октября будет внесен в Госдуму. Его авторы - первый зампред комитета по бюджету Александр Ремезков и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Из документа следует, что по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб. (по данным ЦБ РФ). По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз.

Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога.

В законопроекте сказано, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли о налоге на сверхприбыль, сообщают "Известия".

Тем временем, российские банки могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026. Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб.