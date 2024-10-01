Володин заявил, что отказ женщины от рождения детей не попадет под закон о запрете чайлдфри

Решение россиянок отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под закон о пропаганде чайлдфри.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пропаганда бездетности – социально-опасное явление, которое продвигают в США. Он указал, сославшись на социологов, что 8% опрошенных являются активными чайлдфри, и пропаганда отрицательно сказывается на ситуации. Володин привел пример: именно в результате пропаганды смены пола число таких случаев выросло за последние годы в три раза.

Спикер отметил, что цель законопроекта – "пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей", иначе "мы не решим проблему демографии", сообщают "Ведомости".

В Госдуму внесен законопроект о пропаганде чайлдфри. Он относится к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукции, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения.

Ранее правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри.