Муфтий Москвы высказался по вопросу преподавания теории Дарвина

Вместо полного запрета преподавания теории Чарльза Дарвина в школах важнее представить разнообразие научных и религиозных подходов.

Как сообщил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, это будет способствовать гармоничному развитию личности. "Образовательные программы должны учитывать как научные, так и религиозные точки зрения, помогая детям и подросткам воспитывать глубокое философское осмысление и духовное развитие", – сказал он.

Преподавание теории Дарвина может вызвать у верующих непонимание. Ислам не противоречит классической науке, но, как считает муфтий, существуют разные теории эволюции и почему выбрана одна – это вопрос, сообщают "Ведомости".

Ранее помощник премьера Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а затем в РПЦ ряд священников выразили такое же желание. Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что и сама теория Дарвина была существенно изменена, поэтому многое зависит от того, в каком виде она преподается.