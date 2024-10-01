С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 7,3%

В России материнский капитал проиндексируют на 7,3%.

Это произойдет с 1 февраля 2025 года. На первого ребенка сумма составит 676 тыс. руб., на второго 893 тыс. руб., говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Размер маткапитала определен исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2025 году – 7,3%, еще спустя год – 4,5%, в 2027 году – 4%, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили ввести увеличивающие коэффициенты к размеру маткапитала в зависимости от суммарного коэффициента рождаемости (СКР). Такой законопроект они внесли в Госдуму.