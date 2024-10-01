Страховые пенсии в России власти могут проиндексировать на 7,3%

В России страховые пенсии планируется увеличить на 7,3%.

Это произойдет с 1 января 2025 года, следует из пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. Он внесен в Госдуму правительством РФ. В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. Размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22 тыс. 376 руб., на конец 2025 года - 24 тыс. 59 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 февраля 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на инфляцию, с 1 апреля будет выплачена надбавка – за счет дополнительных доходов Социального фонда России.