01 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ спрогнозировал рост платежей за ЖКХ на 11,9%

В России индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства в среднем составит 11,9%.

Это произойдет c июля 2025 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития на ближайшие три года. Документ был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025–2027 годы. В следующем году индексацию общего платежа россиян будут формировать от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и в электроэнергетике.

Тарифы на электроэнергию с июля 2025 года для населения проиндексируют на 12,6%, а на газ — на 10,3%. При этом с 1 июля 2026 года тарифы в среднем будут проиндексированы на 5,4%, а с июля 2027 года — на 4,8%.

В период с 2025 года по 2027-й при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована дополнительная выручка в размере 1,5% для реализации инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает Forbes.

Напомним, в Госдуме предлагают компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи. Общая сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году рекордно выросла на 8,7% до 833,5 млрд руб. Рост связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения.

Теги: ЖКХ, платежи


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Ранее 26.09.2024 05:05 Мск Госдума предложила компенсацию расходов ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи

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