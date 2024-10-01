Количество пользователей интернета в России выросло до 110 млн человек

За последние 26 лет количество пользователей интернета в России увеличилось более чем в 100 раз.

В настоящее время этот показатель составляет 110 млн человек. Как заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета.

Тогда насчитывалось около 1 млн пользователей Сети.

Тем временем, 41% россиян хотя бы время от времени сознательно ограничивают свою активность в интернете. Отмечается, что активное использование интернета ведет к снижению продуктивности, появлению чувства одиночества, депрессии, психическим расстройствам, интернет-зависимости. Эти признаки имеют до 8% населения в европейских странах.