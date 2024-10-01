В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников

В Узбекистане Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области сообщило, что конфликт между учениками одного класса школы произошел на личной почве, а не из-за русского языка.

Об этом управление сообщает в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова проверит информацию об избиении в одной из школ города Джизака русскоязычных учеников. Необходимость проверки возникла после новостей о том, что семиклассники постоянно избивают школьников, которые не знают узбекский язык. Также они побили ребенка с инвалидностью, который приехал из России.