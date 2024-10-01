Экс-директора НЦПИ при Минюсте отправили под домашний арест

В Москве Черемушкинский суд поместил экс-директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко под домашний арест.

Он проходит по делу о мошенничестве. Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Даценко руководил НЦПИ в 2020–2022 гг., в 2014-2016 гг. был советником руководителя департамента информационных технологий Москвы. Он также работал в компании "Айти-консалтинг", в которой отвечал за региональное развитие компании, "Ростелекоме" и в других крупных компаниях - системных интеграторах на руководящих должностях, сообщают "Ведомости".