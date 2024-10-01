Путин включил Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности.

Российский лидер включил в него помощника главы государства Алексея Дюмина, начальник Главного управления специальных программ президента Александра Линеца, первого вице-премьера Дениса Мантурова и главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. Об этом следует из указа на официальном портале правовых актов.

Также отдельным распоряжением президент продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину, который будет занимать данный пост до 13 октября 2025 года.

Тем же указом глава государства исключил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева из Совбеза.

Главой Совбеза является Путин. Под его непосредственным подчинением находится секретарь Совета безопасности. В настоящее время этот пост занимает экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.