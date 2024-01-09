10 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

В поезде Москва — Чита умерла маленькая девочка — она с семьей заболела ОРВИ в дороге

В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка. Предварительно, она вместе с мамой и братьями заразилась ОРВИ, пишет Baza.

Женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура. На станции Кунгур в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.

У мамы с двумя детьми были те же признаки ОРВИ, однако их состояние было легче. Женщину и детей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура. Полиция начала проверку.

После гибели девочки поезд остановили в Екатеринбурге — к вокзалу пригнали машины скорой помощи, а сами вагоны обработали, чтобы уничтожить вирус.

Напомним, в конце декабря девочка скончалась в поезде Тюмень – Адлер.

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