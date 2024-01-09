В Краснодарском крае школу проверят на ЛГБТ*-пропаганду за переодевшегося в Снегурочку ученика

Управление образования района в Краснодарском крае проверит школу, где ученик нарядился в Снегурочку на новогоднем представлении. Видео с танцами попало в сеть — управление образования проверит, нет ли в номере пропаганды ЛГБТ*, сообщает telegram-канал "База".

Перед Новым годом в школе №2 Динского района старшеклассники из команды КВН выступили в спортзале с классической постановкой с участием Деда Мороза и Снегурочки. Роль внучки сыграл парень. Он снял шапку с косой и танцевал вокруг посоха. Представление зафиксировали на видео, ролик попал в интернет и зрители усмотрели в нем пропаганду. С жалобой обратились в управление образования района — там ждут директора и заместителя по воспитательной работе для дачи объяснений.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистской организацией.