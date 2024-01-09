09 Января 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Югра намерена вернуть восемь детей из зон боевых действий в Сирии

Власти Югры смогли за пять лет вернуть 12 детей, которые находились в зонах боевых действий в Сирии, в том числе двоих - в прошлом году. Планируется вернуть еще восемь детей, сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена округа Людмилу Низамову.

"Начиная с 2019 года из Сирийской Арабской Республики в автономный округ возвращено 12 детей, в том числе: в 2019 году - двое детей, в 2020 году - один ребенок, в 2021 году - трое детей, в 2022 году - четверо детей, в 2023 году - двое детей", - приводит издание ее слова.

В 2023 году подготовлены и направлены в аппарат детского омбудсмена документы для возвращения шести детей. Еще по двум детям продолжается работа по оформлению документов, в том числе ведется работа по установлению в судебном порядке факта их их принадлежности к гражданству России, оформлению опеки на родственников, проживающих в Югре и выразивших желание принять детей на воспитание.

В Югре проводится комплексное сопровождение каждого возвращенного ребенка и принимающей его семьи, разработаны планы по социальной адаптации и реабилитации подростков, включающие содействие в восстановлении психологического состояния, получении медицинской помощи, обучения, оформления мер социальной поддержки. Низамова добавила, что от родственников данных детей в ее адрес не поступало жалоб и просьб на экстренное реагирование. При этом она находится на постоянной связи с семьями, принявшими детей, проводит личные встречи с ними для оценки адаптации.

Теги: Сирия, возвращение детей, омбудсмен


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