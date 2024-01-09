Губернатор Севастополя опроверг информацию о призывах покинуть город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о призывах покинуть город, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках. Объявления украшены гербом Севастополя, что должно натолкнуть людей на мысль о том, что это официальная информация.

Жителей города пугают массовыми ракетными ударами, советуют закупиться продуктами и покинуть город в кратчайшие сроки.

"Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении Развожаева.