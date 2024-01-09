Суд продлил арест режиссера Евгении Беркович до марта

Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на два месяца до – 10 марта – арест режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук. Следствие обвиняет их в призывах к терроризму в постановке "Финист Ясный Сокол". Девушки вину не признают.

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО уже более полугода – уголовное дело на них возбудили в мае 2023 года.

Спектакль "Финист Ясный Сокол" вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.