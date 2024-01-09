09 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна, обвиняют в убийстве сына 

Илью Иванова из Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве годовалой дочери, родственники супруги также обвиняют в смерти старшего ребенка.

Напомним, что по версии следствия, 30 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой Ксенией и выбросил в окно младенца. Тело девочки обнаружили в снегу только 3 января.

Посадская 37 в Екатеринбурге, где годовалую девочку выбросили с балкона(2024)|Фото: Накануне.RU

Посадская 37 в Екатеринбурге, где годовалую девочку выбросили с балкона(2024)|Фото: Накануне.RU

При расследовании стало известно, что это не первая детская смерть в семье Ивановых - у женщины ранее был сын. На прошедших похоронах родственники уже бывшей матери рассказали "КП-Екатеринбург", что Илья якобы еще несколько лет назад сильно ударил мальчика по голове, из-за чего тот стал "овощем", а в 2022 году скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

"Она тогда не стала писать на него заявление. И вот к чему это привело", - рассказали близкие Ксении. При этом, они не винят 22-летнюю девушку в произошедшем, говоря, что единственное в чем она виновата - это решение связать свою жизнь с таким человеком.

Ксения также рассказала, что причиной ссоры стало ее нежелание красть деньги из кассы супермаркета, где она работала, на чем настаивал супруг, ранее уже имевший судимость за кражи и грабежи. Девушка сразу написала заявление в полицию, однако те, по словам ее родственников, пришли с обысками только 2 января. Сама же Ксения утверждает, что ее дочь умерла не от переохлаждения, а от травмы головы. Произошло это после или еще до падения с пятого этажа - неизвестно.

Девушка заявила, что в этот раз молчать не будет и намерена требовать самого сурового наказания для супруга.

В пресс-службе СКР по Свердловской области детали расследования пока не комментируют.

Теги: балкон, ребенок, Екатеринбург, дочь, сын


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