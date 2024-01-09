В пермском бассейне во время новогоднего корпоратива утонул трехлетний ребенок

В Орджоникидзевском районе Перми, в одном из банно-саунных комплексов на Гайве во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок, сообщает Properm.ru.

Трагедия произошла 29 декабря. Ребенок пришел на корпоратив вместе с отцом. В самом начале вечеринки, когда взрослые отвлеклись на приготовления, мальчик захлебнулся в бассейне. На момент происшествия все взрослые были трезвыми.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт трагедии. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".