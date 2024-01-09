В газопроводе на севере Германии неизвестные просверлили отверстия

Неизвестные повредили газопровод СПГ-терминала на севере Германии. В строящейся линии просверлили минимум восемь дыр. Ущерб оценивается в 1,6 млн евро, передает Spiegel.

Ветка газопровода проходит вдоль недалеко от места впадения Эльбы в Северное море, между городами Брунсбюттель и Хетлинген в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Издание отмечает, что отверстия вряд ли сделаны по ошибке: они появились на одном участке строительства и разбросаны на расстоянии более километра. Обнаружить дырки удалось в конце ноября в ходе электронной проверки труб.

Предполагается, что новый терминал с помощью газопровода будет присоединен к энергетической сети Германии. Проект неоднократно критиковали экологи, в том числе радикальные активисты, призывающие сорвать строительство.