Свыше 2,5 тысяч сотрудников "Россети Урал" "охраняли" электричество уральцев в новогодние праздники

ПАО "Россети Урал" подвели итоги работы над обеспечением электроснабжения в новогодние праздники в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В целом, зимние каникулы прошли без серьезных отклонений на сетях, а локальные технологические нарушения устранялись оперативно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал", в этом году было зафиксировано на 25,9% меньше технологических нарушений, чем в 2023 году. Количество отключенных электросетевых объектов, линий 6-10 кВ снизилось на 21,9%, время восстановление нормальной схемы уменьшилось на 53,1%. Среднее время восстановления электроснабжения клиентов составило – 1 час 36 минут.

Стоит отдельно отметить, что на территории функциональной ответственности 46 нарушений электроснабжения происходило на сетях иных территориальных сетевых организаций. Энергетики оказывали помощь коллегам. В их числе поселок Каштак в Челябинске, где 6 января произошло повреждение кабельного участка линии электропередачи 6 кВ, принадлежащей сторонней электросетевой организации. Из-за этого без света осталась часть поселка и потребители челябинского филиала "Россети Урал".

Энергетики "Челябэнерго" оперативно осмотрели свое оборудование и направили на место инцидента в помощь 6 РИСЭ (резервных источников электроэнергии), для обеспечения электричеством социально значимых объектов и жителей поселка.

Чтобы не допустить перебоев с электроэнергией, во время новогодних праздников на дежурстве ежедневно находилась 1 тыс. 284 сотрудников в составе 429 бригад с 458 единицами техники. Подготовлено 114 резервных источников электроэнергии суммарной мощностью около 12,4 МВт. Аварийный резерв филиалов и производственных отделений компании был укомплектован на 100%. Следили за всем дежурные, занимающие руководящие должности в филиалах и производственных отделениях компании.

"Силами оперативного и инженерно-технического персонала были также организованы внеочередные осмотры энергооборудования ПАО "Россети Урал". Обеспечена максимальная готовность аварийных бригад и спецтехники к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Также была организована работа Центр поддержки клиентов компании, которая круглосуточно принимала звонки по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.

Стоит отметить, что "Россети Урал", помимо жилых домов, также обеспечивает электричеством социально значимые электросетевые объекты и зимние курортные площадки Свердловской, Челябинской области и Пермского края. На сегодня все оборудование, находящееся в зоне ответственности компании, функционирует в штатном режиме. Отклонений от нормальной схемы электроснабжения нет.