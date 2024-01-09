Женщина погибла при атаке ВСУ на село в Курской области

В результате обстрела ВСУ села Горналь в Суджанском районе Курской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен украинскими войсками днем во вторник. Повреждено два дома.

Mash пишет, что женщина получила ранения в результате падения обломков беспилотника. По данным телеграм-канала, сегодня беспилотники были сбиты над городом Курчатовом и в районе села Горналь.

Также три дрона ВСУ сбили в небе над Курском, все они летели в район международного аэропорта им. Гуревича, сообщает Mash.