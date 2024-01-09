09 Января 2024
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Общество Московская область
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В перинатальном центре Щёлково в 2023 году прошло 6 тысяч 25 родов

За прошлый год в перинатальном центре Щёлково прошло 6 тыс. 25 родов. На свет появились 6 тыс. 115 малышей: 3 тыс. 170 мальчиков и 2 тыс. 945 девочек. 90 беременностей стали многоплодными.

"Щёлковский перинатальный центр — наше уникальное учреждение. Профессионализм щёлковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щёлково специалисты решают самые сложные задачи. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В последний месяц 2023 г. в Щёлкове родились 525 малышей: 263 мальчика и 262 девочки.

Открытие роддома в Надыме(2015)|Фото: Пресс-служба мэрии Надыма

Отметим, в Московской области с 2023 г. жители получают увеличенный размер пособий, также были введены новые выплаты. Например, единое пособие для детей и беременных женщин объединит выплаты на детей до 17 лет и пособие беременным женщинам, которые встали на учет до 12 недель. Пособие на детей от 3 до 7 лет составляет от 8 тыс. 379 до 16 тыс. 759 руб., схожие суммы платят на детей от 8 до 17 лет. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность поддержки семей с детьми. Для этого вводятся различные выплаты.

Теги: Щёлково, Московская область, перинатальный центр, роды


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