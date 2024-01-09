09 Января 2024
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Свердловчане обеспокоены расследованием пожара в Сосьве. Бастрыкин ждет доклад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств прошлогоднего масштабного пожара на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных сетях появилась информация, что свердловчане выражают обеспокоенность по поводу расследования дела о пожаре в поселке Сосьва, отмечая необъективность следствия. Речь идет о статьях 168, 219 и 293 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Халатность").

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о предварительных результатах расследования данного дела.

Напомним, что одним из фигурантов является бывший глава Сосьвы Геннадий Макаров, во время работы которого сгорел почти весь поселок. Вместе с ним по делу проходят еще три чиновника местной администрации.

Крупный пожар в Сосьве случился весной прошлого года. В ноябре в МЧС заявляли, что предварительные причины возгорания установлены, но озвучить их отказались.

Теги: Сосьва, пожар, СК, доклад


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